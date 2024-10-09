Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ümit Milli Takım Letonya Maçına Hazırlanıyor

Ümit Milli Takım, Letonya ile yapacağı maç için İstanbul'da antrenmanlara devam ediyor.

09.10.2024 23:48
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Ümit Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Letonya ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından Letonya maçının taktik varyasyonlarıyla devam etti. Antrenman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ümit Milli Takım'la buluştu

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ümit Milli Takım'la antrenman sonrası bir araya geldi.

Hacıosmanoğlu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'le bir süre sohbet ettikten sonra oyuncularla tek tek tokalaştı. TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da buluşmada Hacıosmanoğlu'na eşlik etti.

Antrenman sonrası yaptığı konuşmada Ümit Milli Takımı'na başarı dileklerini ileten Hacıosmanoğlu, "İnşallah Ümit Milli Takımı eski itibarlı günlerine kavuşturursunuz. Bizler de sizlere destek olacağız. Sizlere her zaman kapımız açık. Önünüzde iki maç var. Milli takıma yakışır şekilde oynayacağınızdan şüphem yok. Sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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