Ümit Milli Takım, Macaristan'la golsüz berabere kalarak play-off hakkı elde etti

Ümit Milli Takım, Macaristan'la golsüz berabere kalarak play-off hakkı elde ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubunun 8. ve son maçında Ümit Milli Takım, Macaristan ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla grubu 2. bitiren milliler, play-off oynama hakkı kazandı.
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 8. ve son maçında Macaristan ile golsüz berabere kaldı. Grubu 2. bitiren milliler play-off oynayacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Amine Kourgheli, Yury Khomchanka, Viktar Hetsikau
Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Mertcan Ayhan, Hamza Güreler, Yiğit Efe Demir, Deniz Emre Ofli, Arda Usluoğlu, Yunus Emre Konak, Baran Ali Gezek, Melih Bostan, İzzet Çelik, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz
Macaristan: Lehoczki, Selyem, Dragoner, Vitalyos, Patrik Kovacs, Manner, Mate Tuboly, Kevin Horvath, Adam Szamosi, Milan Petö, Bendeguz Kovacs
Teknik Direktör: Antal Nemeth
Sarı kartlar: İzzet Çelik (Türkiye), Viktor Vitalyos, Balazs Manner, Andor Lapu, Adam Umathum (Macaristan)
Kaynak: İHA
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