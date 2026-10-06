Ümit Milli Takım, Macaristan'la golsüz berabere kalarak play-off hakkı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Milli Takım, Macaristan'la golsüz berabere kalarak play-off hakkı elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubunun 8. ve son maçında Ümit Milli Takım, Macaristan ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla grubu 2. bitiren milliler, play-off oynama hakkı kazandı.

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 8. ve son maçında Macaristan ile golsüz berabere kaldı. Grubu 2. bitiren milliler play-off oynayacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Amine Kourgheli, Yury Khomchanka, Viktar Hetsikau

Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Mertcan Ayhan, Hamza Güreler, Yiğit Efe Demir, Deniz Emre Ofli, Arda Usluoğlu, Yunus Emre Konak, Baran Ali Gezek, Melih Bostan, İzzet Çelik, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Macaristan: Lehoczki, Selyem, Dragoner, Vitalyos, Patrik Kovacs, Manner, Mate Tuboly, Kevin Horvath, Adam Szamosi, Milan Petö, Bendeguz Kovacs

Teknik Direktör: Antal Nemeth

Sarı kartlar: İzzet Çelik (Türkiye), Viktor Vitalyos, Balazs Manner, Andor Lapu, Adam Umathum (Macaristan)

Kaynak: İHA
Milli TakımMacaristanFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 23:22:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Ümit Milli Takım, Macaristan'la golsüz berabere kalarak play-off hakkı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei