Ümit Milli Takım, Ukrayna maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Ümit Milli Takım, Ukrayna maçı öncesi İstanbul'da son antrenmanını yaptı

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UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ukrayna'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Egemen Korkmaz, Ukrayna maçında kazanarak en azından kaybetmeden dönmek istediklerini belirtti.

Ümit Milli Futbol Takımı Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ukrayna'ya konuk olacağı yedinci müsabakası öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Macaristan'ın Miskolc kentinde oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mansuplarına açık tutuldu.

Burada açıklamada bulunan teknik direktör Egemen Korkmaz, ilk olarak mart ayında Hırvatistan'a deplasmanda 3-0 yenildikleri ve saha içinde rahatsızlandığı maça değinerek, "Aklımızdan bile geçmeyen bir sağlık problemi yaşadık. Üstüne koridorlarda yaşananlar... Belki çok ayyuka çıkmadı, bilinen şeyler değil ama zor bir süreçti. Geride bıraktık artık." dedi.

Ardından Kosova ile yaptıkları hazırlık maçında moral bulduklarını aktaran Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grup maçlarına ilk başladığmızda bir tespitimiz vardı. Grubun çok dengeli olduğunu, 4 takımın bu yarışın içinde bulunacağını söylemiştik. Macaristan belli bir yere kadar götürebildi ama dışarıda kaldı. Litvanya'yı zaten bu işin içinde tutmamıştık. An itibarıyla bizimle birlikte Hırvatistan ve Ukrayna yarışın içinde. Direkt gidebilmek adına grubu lider tamamlamak gerekiyor. Zor bir ihtimal de olsa matematiksel olarak böyle bir şansımız var. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. En azından Ukrayna maçından bir puan almamız gerekiyor. Biz tabii ki kazanmak için gideceğiz. İyi bir hava yakaladığmıza inanıyorum. Mevcut enerjimiz bana iyi hissettiriyor. Ukrayna ve Hırvatistan iyi bir jenerasyona sahip. Özellikle Ukrayna, grubumuzda son 2 Avrupa Şampiyonası'na katılan tek takım. Biz Ukrayna maçına hazırız. Kazanarak, en azından kaybetmeden dönmek istiyoruz."

Takımın önemli isimlerinden İlhan Fakılı'nın A Milli Takım kadrosuna çağrıldığının hatırlatılması üzerine ise Egemen Korkmaz, "Bizim asli amacımız A takıma oyuncu vermek. İlhan; çalışkan, özverili, yetenekli bir oyuncu. Sayın Hoca'mız (Vincenzo Montella) da A Milli Takım'a davet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıEgemen KorkmazMilli TakımİstanbulFutbolSporSon Dakika

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