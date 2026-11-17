Ümit Milliler, ilk maçı 1-0 kaybettiği Çekya ile 1-1 berabere kalıp finallere gidemediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off rövanşında deplasmanda Çekya ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kaybeden milliler, bu sonuçla finallere katılamadı.
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kaybeden milliler, finallere katılım hakkı elde edemedi.
Stat: Finep Arena
Hakemler: Granit Maqedonci, Marcus Lundgren Klitte, Niklas Nyberg
Çekya U21: Jan Koutny, Filip Lissah, Mikulas Konecny, Jiri Micek, Tomas Jelinek, Alexandr Buzek, Pavel Kacor, Albert Labik, Matej Sin (Dominik Pech dk. 61), Vit Skrkon (Tom Sloncik dk. 70), Lukas Masek (Yannick Fereira Eduardo dk. 84)
Teknik Direktör: Michal Bilek
Türkiye U21: Deniz Ertaş, Mertcan Ayhan (Emirhan Boz dk. 89), Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Yasin Özcan (Deniz Emre Ofli dk. 75), İzzet Çelik (Hamza Akman dk. 62), Yunus Emre Konak, Emirhan İlkhan, Emirhan Acar (Mevlüt Şimşek dk. 46), Arda Çolak (Ali Habeşoğlu dk. 62), Arda Usluoğlu
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz
Goller: Vit Skrkon (dk. 35) (Çekya U21), Emirhan İlkhan (dk. 82) (Türkiye U21)
Kırmızı kart: Egemen Korkmaz (Teknik direktör) (Türkiye U21)
Sarı kartlar: Yunus Emre Konak, Hamza Güreler (Türkiye U21), Yannick Fereira Eduardo (Çekya U21)
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