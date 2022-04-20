Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi - Son Dakika
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Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi

20.04.2022 18:27

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Özat yaptığı açıklamalarda, "Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi." ifadelerini kullandı.

YouTube'da yayın yapan 3F Spor kanalına açıklamalarda bulunan Ümit Özat, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "FETÖ'cü hakemleri temizleyin" çağrısına çok sert tepki gösterdi. Sancak'a "Uğur Tütüneker ile neden çalıştın" derken, Tütüneker ve Emre Belözoğlu'nu "FETÖ'nün mimarları" olmakla suçladı.

Uğur Tütüneker

"KİMİN AKLANIP AKLANMADIĞINI BİLİYORSAN ÇIK AÇIKLA"

Ümit Özat yaptığı açıklamada, "Murat Sancak çıkmış Uğur Tütüneker FETÖ'den aklandıktan sonra ben onu aldım diyor. Sen onu gel benim külahıma anlat. Uğur Tütüneker, FETÖ'den aklandıysa FETÖ'cü dediğin hakemlerin hepsi o zaman aklandı. Onlara niye söylüyorsun. Sen Uğur'la çalışıyorsun, diğeri Emre Belözoğlu ile çalışıyor. Ondan sonra ikinizde çıkıp diyorsunuz ki futbolda FETÖ var. Bunlar FETÖ'nün mimarı. Uğur ile Emre mucidi. Nereden biliyorsun aklandığını. Kimin aklanıp aklanmadığını biliyorsan çık açıkla." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ümit Özat 'FETÖ'nün mimarı' diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi - Son Dakika
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