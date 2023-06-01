Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi - Son Dakika
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Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi

01.06.2023 00:38

"Icardi 20 gol atarsa Allah çarpsın saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" diyen F.Bahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sözünü tuttu. Özat, canlı yayında 'Aşkın Olayım' şarkısıyla saçını kırmızıya boyattı. Sosyal medyada espriler havada uçuştu.

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ümit Özat, "Mauro Icardi 20 gol atsın Allah çarpsın saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" çıkışıyla gündem olmuştu. Özat, verdiği sözü tuttu ve canlı yayında saçını kırmızıya boyattı.

ICARDI'Yİ YAYINA DAVET ETTİ

Mauro Icardi'nin "Sözünün arkasında olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum" mesajına, "Akşam yayın açacağım. Seni bekliyorum" diyen Ümit Özat sürprizini yaptı.

Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi

"AŞKIN OLAYIM" ŞARKISIYLA YAPTI

Kuaförden canlı yayın açan ve yakın arkadaşlarını da sohbet odasına alan Özat, binlerce kişinin gözü önünde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla saçını kırmızıya boyattı. Yayının sohbet penceresi 'gülücük' emojisiyle doldu.

Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi
Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi
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Sosyal medya onları konuşuyor! Icardi'nin olay çağrısına Ümit Özat'tan yanıt geldi Sosyal medya onları konuşuyor! Icardi'nin olay çağrısına Ümit Özat'tan yanıt geldi

Mauro Icardi, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi - Son Dakika
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