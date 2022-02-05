Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maçın önüne geçtiğini savundu.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Buraya gelirken 5 galibiyet almıştık. Ligin iyi oynayan takımlarından biriydik. Maçın başında hücuma çıkarken kaptırdığımız birkaç toptan biri gol oldu. Hafta içi bunu sürekli konuştuk ama maalesef çıkarken kaptırdığımız top bize ciddi sıkıntı yarattı." dedi.

İkinci yarı oyunun inisiyatifini tamamen ellerine aldıklarını ifade eden Şengül, şunları söyledi:

"Direkten dönen, girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kaybettik, üzgünüz. Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip 'Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor'da buraya futbol oynamaya çıkıyor, ligin lideri maçın önüne geçecek hamleler yapmayın' diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilmiyorum belki kötü niyetli değildi ama hakem maçın önüne geçti. Bize gösterdiği onlara göstermediği kartlar tamamen çifte standart bana göre. Onun için, kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakıp sıkıntılı durumdan kurtulup rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız."