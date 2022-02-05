Üye Girişi
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül - Son Dakika

Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül

05.02.2022 19:02

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maçın önüne geçtiğini savundu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maçın önüne geçtiğini savundu.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Buraya gelirken 5 galibiyet almıştık. Ligin iyi oynayan takımlarından biriydik. Maçın başında hücuma çıkarken kaptırdığımız birkaç toptan biri gol oldu. Hafta içi bunu sürekli konuştuk ama maalesef çıkarken kaptırdığımız top bize ciddi sıkıntı yarattı." dedi.

İkinci yarı oyunun inisiyatifini tamamen ellerine aldıklarını ifade eden Şengül, şunları söyledi:

"Direkten dönen, girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kaybettik, üzgünüz. Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip 'Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor'da buraya futbol oynamaya çıkıyor, ligin lideri maçın önüne geçecek hamleler yapmayın' diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilmiyorum belki kötü niyetli değildi ama hakem maçın önüne geçti. Bize gösterdiği onlara göstermediği kartlar tamamen çifte standart bana göre. Onun için, kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakıp sıkıntılı durumdan kurtulup rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız."

Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
18:56 "Babamı bile satarım" sözü gerçek oldu! 400 bin dolarlık bitcoin için babasını bayılttı, bitcoinlerine el koydu
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:02 İYİ Partili Koray Aydın'dan büyük iddia: Hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 19:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından - Ümit Şengül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement