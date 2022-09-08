Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye , 16 kadın, 15 erkek sporcuyla mücadele edecek.

Kaynak: AA

Kocaeli, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak - Son Dakika

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