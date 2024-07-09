Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Kabotaj Bayramı Yarışı'nda birinci oldu - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Kabotaj Bayramı Yarışı'nda birinci oldu

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Kabotaj Bayramı Yarışı\'nda birinci oldu

Heybeliada'da düzenlenen Kabotaj Bayramı Yarışı'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 7 yaş kategorisinde birinci oldu. Emir Deniz Kılıç ise sırtüstü stilde liderliği üstlendi.

09.07.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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Heybeliada'da düzenlenen Kabotaj Bayramı Yarışı'nda Ümraniye rüzgarı esti. 296 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarının 7 yaş kategorisinde Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları zamanla yarışarak birinci oldu. Ayrıca Kulüp sporcularından Emir Deniz Kılıç, sırtüstü stilde 53.18'lik dereceyle liderliği üstlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 1-2 Temmuz tarihleri arasında, Heybeliada'da gerçekleştirilen Ulusal Gelişim Projesi Kabotaj Bayramı Yarışları'na toplam 296 sporcu katıldı. Ümraniye Belediyesi Spor kulübü sporcuları da 7 yaş kategorilerinde 3.13.61, 3.57.13 ve 3.57.82'lik dereceyle turnuvanın ses getiren takımı oldu.

Sırtüstü stilde de Ümraniye zirvede

Ümraniye Belediyesi Sporcusu Emir Deniz Kılıç, düzenlenen 7 yaş erkekler 50 metre sırtüstü stilde 53.18'lik dereceyle liderliği üstlendi. Birbirinden önemli başarılara imza atan Ümraniyeli sporcular geleceğe umut vadetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Kabotaj Bayramı Yarışı'nda birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, Kabotaj Bayramı Yarışı'nda birinci oldu - Son Dakika
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