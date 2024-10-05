Ümraniyespor 2 Puan Kaybetti

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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, son dakikalarda yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları Bandırmaspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, önde olmalarına rağmen son dakikalarda golü yedikleri için maça 2 puan kaybı olarak baktıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özer, "İki taraf adına da böyle bir havada, bu sıcakta maç oynamak zordu. Pozisyon zenginliği belki çok olmadı ama sıcaklığın da etkisi vardı. 1-0 önde olduğumuz maçı maalesef son dakika yediğimiz golle berabere bitirdik. 2 puan kaybımız var ama önümüzdeki sürece bakacağız. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL