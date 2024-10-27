Ümraniyespor 3 Puanla Ayrıldı

Spor

- İlhan Özer: "Aksilik yaşamadan 3 puanla ayrıldık"

İSTANBUL - Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü İlhan Özer, Yeni Malatyaspor maçında aksilik yaşamadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü İlhan Özer, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Yeni Malatyaspor'u da tebrik ediyoruz. Böyle maçları oynamak, konsantre açısından zor oluyor. Rakibimizin konumu belli. Bir aksilik yaşamadan 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için sevindirici. Rakibin de genç oyuncuları var, onları da tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Boluspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.