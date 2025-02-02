Ümraniyespor, Ankaragücü'nü 2-1 Yendi - Son Dakika
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Ümraniyespor, Ankaragücü'nü 2-1 Yendi

Ümraniyespor, Ankaragücü\'nü 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Goller Benny ve Soukou'dan geldi.

02.02.2025 15:49
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Saponara'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Rotariu'nun gelişene vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Benny'nin ceza yayının hemen gerisinden vuruşunda top barajdan geri geldi. Hakem Oğuzhan Aksu, elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltıyı kullanan Benny'nin vuruşunda kaleci Ertaç üzerine gelen topu kontrol etti.

25. dakikada Bardhi'nin pasında topla buluşan Benny, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yakın köşeden topu ağlara gönderdi. 1-1

48. dakikada Benny'nin ceza sahası dışı sol taraftan vuruşunda ceza sahası içinde Soukou'nun dokunduğu top ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Soukou'nun pasında Serkan Göksu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertaç, uzak köşeye gelen meşin yuvarlağı çeldi.

85. dakikada Benny'nin pasında Soukou'nun ceza sahası içi sağ çaprazda yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı son anda yakın köşeden kornere çeldi.

90. dakikada Owusu Kwabena'nın Burak'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gösteren hakem Oğuzhan Aksu, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Güner Mumcu Taştan, Azem Zorlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Barış Ekincier dk. 81), Andrej Dokanovic (Atalay Babacan dk. 71), Furkan Apaydın, Jurgen Bardhi (Engjell Hoti DK. 56), Benny, Cebio Soukou

Yedekler: Ubeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mustafa Eser, Muhammet Fatih Karasu, Batuhan Çelik, Mehmet Büyüksayar, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Coelho, Mahmut Tekdemir (Cem Türkmen dk. 23), Hayrullah Bilazer, Dalcio, Dorin Rotariu, Michal Rakoczy (Nico Schulz dk. 28), Ricardo Saponara, Kevin Varga (Rijad Bajic dk. 70), Owusu Kwabena

Yedekler: Erten Ersu, Görkem Cihan, Sıraç Astanakulov, Enes Tepecik, Mesut Kesik, Hasan Nazarov, Miraç Şimşek

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Benny (dk. 25), Cebio Soukou (dk. 48) (Ümraniyespor) Dorin Rotariu (dk. 6) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Owusu Kwabena (dk. 90) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Cebio Soukou, Furkan Apaydın (Ümraniyespor) Hayrullah Bilazer, Diogo Coelho, (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor, Ankaragücü'nü 2-1 Yendi - Son Dakika

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