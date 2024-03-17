Ümraniyespor, Avrupa kupalarına katılan bir takım oluşturmak istiyor

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, Adanaspor maçının ardından, "Hayallerimiz var. İnşallah buraları atlattıktan sonra, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki süreçte Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor. Şu anda hayal olarak görünüyor ama hayaller insanları bir yerlere götürüyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı, "Bu oyun sabır gerektiren bir oyundu, zor olacağı çok net belli. Ligin sonu yaklaştıkça, boyu kısaldıkça zor maçlar bizi bekliyordu. Oyuna iyi başladık ama 20. dakikadan sonra kendi oyun karakterimizden biraz uzaklaşınca rakip oyunu biraz daha bizim sahada oynar pozisyonda oldu. Açıkçası devreyi berabere bitirmek son 20 dakikası iyi bir şeydi. Devre arasında yapılan oyuncu değişiklikler ve oyuncuların isteği ve arzusu ikinci yarı oyunu bizim lehimize çevirdi. Böyle maçlar çok zordur. Stres altında oynamak, puana ihtiyaç varken o puanı kopartabilmek. Allah'a şükür bizim takımımız bunu becerdi. Bu işin başında sabırlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Oyunun sonuna kadar da bu sabrı gösterdik" diye konuştu.
İlerleyen süreçte büyüyen bir Ümraniyespor olacağını belirten Balcı, "Lig bitene kadar alabileceğimiz en yüksek puanları almak istiyoruz. Bundan sonraki zorlu süreçte de takımımızın birlik ve beraberliğine, oyuncuların iştahına güveniyoruz. Başkanımız bize çok destek veriyor, hayallerimiz var. İnşallah buraları atlattıktan sonra, önümüzdeki yıl ve ondan sonraki süreçte Avrupa kupalarına katılan bir Ümraniyespor oluşturulmak isteniyor. Şu anda hayal olarak görünüyor ama hayaller insanları bir yerlere götürüyor. Bizim de Ümraniyespor olarak böyle bir hayalimiz var. İlerleyen süreçte hem sahanın içinde hem sahanın dışında büyüyen bir Ümraniyespor'u herkes görecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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