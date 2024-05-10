Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Ümraniyespor'un gollerini İlhami Siraçhan Nas ve Atalay Babacan kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Mehmet Keskin attı.

10.05.2024 19:21
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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan

Bitexen Giresunspor: Alperen Duman, Arda Kılıç (Dk. 86 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 78 Ege Teomete), Lütfü Kara, Emre Nizam (Dk. 56 Şahin Dik), Furkan Arda Kabaca (Dk. 78 Berkay Özyazıcı), Muhammet Turhan (Dk. 56 Faruk Can Genç)

Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Uğur Kaan Yıldız, Mustafa Eser, Cofie, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan (Dk. 73 Yusuf Saitoğlu), İlhami Siraçhan Nas, Muhammed Mert, Bouali, Emre Demir, Kosoko (Dk. 46 Emrecan Bulut)

Goller: Dk. 22 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 36 Atalay Babacan (Ümraniyespor), Dk. 58 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor),

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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