Ümraniyespor, Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
28. dakikada sol kanattan topla birlikte hareketlenen Barış Ekincier, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı sert vuruşla kalecinin kapattığı köşeden meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
55. dakikada Soukou'nun sağ kanattan sert ortasında savunmadan seken top Minchev'in kafasına çarptı ve filelerle buluştu. 2-0
59. dakikada orta sahada göğsüyle topu kontrol eden Benny, pasını Bardhi'ye aktardı. Sağ kanattan atağa çıkan Bardhi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Hüseyin Akınay'da kaldı.
86. dakikada Soukou'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte iyi yükselen Minchev kafayla topu ağlara gönderdi. 3-0
90+5. dakikada Melih Okutan'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda top yan direkten döndü.
90+8. dakikada Eren Karadağ'ın kullandığı serbest vuruşta top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında kaleci Cihan Topaloğlu topu kontrol etti.
Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu (Kubilay Aktaş dk. 90), Bardhi (Hoti dk. 84), Benny, Soukou (Melih Okutan dk. 90), Barış Ekincier (Batuhan Çelik dk. 66), Minchev (Mehmet Büyüksayar dk. 90)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan, Emre Kaya
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 70), Boudjemaa (Sonko dk. 71), Atakan Akkaynak (Ahmethan Köse dk. 85), Geraldo (Avounou dk. 85), Kassongo (Verheydt dk. 43)
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Mustafa Yalçınkaya, Erhan Kara, Berkay Arı, Berkcan Aytaç
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Barış Ekincier (dk. 28), Minchev (dk. 55 ve 86) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Kadir Seven (Çorum FK) - İSTANBUL
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