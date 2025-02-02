Ümraniyespor'dan Kıymetli Galibiyet

Spor

- Bülent Bölükbaşı: "Kıymetli bir camiaya karşı galip geldik"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, MKE Ankaragücü'ne karşı değerli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Kıymetli bir camiaya karşı galip geldik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Kıymetli bir camiaya karşı galip geldik. Maçın hemen başında yenik duruma düşsek de oyuncularımız oyunu bırakmadı. Bu galibiyet ligde üst sıralara çıkmak adına çok önemliydi. Mücadele ve oyundan memnunum. Fakat 3. bölgede daha etkili olmak öncelikli planımız. Maç maç hedeflerimize ilerlemek istiyoruz. Bu ligde ileriye dönük çok planlama yapılamıyor. Alınan bir galibiyet veya mağlubiyette sıralama çok çabuk değişebiliyor. İnşallah bu ortalamayla devam ederiz" diye konuştu.