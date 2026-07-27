Ümraniyespor Erciyes'te Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Ümraniyespor, 2026-2027 sezonu için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor.
ÜMRANİYESPOR, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Ümraniyespor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Kırmızı-beyazlılar bugün yapılan antrenmanda ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.
Kaynak: DHA
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