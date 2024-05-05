Ümraniyespor, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Ümraniyespor, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti

Ümraniyespor, Erzurumspor FK\'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Emre Demir ve İlhami Siraçhan Nas'ın attığı gollerle Ümraniyespor galibiyete ulaştı.

05.05.2024 17:58
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren Tozlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Übeyd Adıyaman'da kaldı.

55. dakikada rakibini geçerek sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Titebah'ın içeri çevirdiği topa altıpas içerisinde Emre Demir'in yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

64. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı'nın yaptığı ortada altıpas çizgisinin sol tarafında Mustafa Yumlu'nun yaptığı vuruşta savunmada Cofie'nin sonda müdahalesiyle meşin yuvarlak ona çarpıp oyuna döndü.

89. dakikada Tiago Çukur'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İlhami Siraçhan Nas, sağa çekip rakibini geçtikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Mustafa Eser, Emre Kaplan, Titebah (Muhammed Mert dk. 65), Serkan Göksu, Cofie (Diniyev dk. 85), Emre Demir (İlhami Siraçhan Nas dk. 69), Tiago Çukur, Emrecan Bulut (Bouali dk. 86)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Melih Okutan, Saponjic, Onur Ayık, Kosoko, Batuhan Arıcı

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Gürkan Varlık (Celal Hanalp dk. 46), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Ufuk Budak, Özgür Sert (Furkan Özhan dk. 57), Estrela, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 73), Eren Tozlu, Rosheuvel (Süleyman Koç dk. 58)

Yedekler: Rıdvan Yağcı, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu, Muhammed Yavaş, Cengizhan Bayrak, Eren Özdemir

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Emre Demir (dk. 55), İlhami Siraçhan Nas (dk. 89) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Emre Demir, Emre Kaplan (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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