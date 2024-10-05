Ümraniyespor ile Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada sol taraftan Emre Adıgüzel'in ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında yükselen İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

45+6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Özcan'ın yakın direğe sert vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mulumba'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'da kaldı.

84. dakikada sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Soukou, pasını arka direğe aktardı. Kale önünde Barış Ekincier'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+3. dakikada sol taraftan yapılan ortaya kale önünde iyi yükselen Paixao, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Reşat Onur Coşkunses, Paixao'nun yükselirken faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi. Ardından VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Reşat Onur Coşkunses gol kararı verdi. 1-1

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Cavare dk. 62), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Burak Öksüz dk. 80), Soukou, Hoti (Bardhi dk. 70), Serkan Göksu (Atalay Babacan dk. 80), Benny (Barış Ekincier dk. 62), Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kubilay Aktaş, Batuhan Arıcı, Batuhan Çelik, Mehmet Büyüksayar

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer (Sergen Piçinciol dk. 11), Atınç Nukan, Emre Adıgüzel, Mulumba, İbrahim Kaya (Kerem Atakan Kesgin dk. 70), Mehmet Özcan (Paulinho dk. 86), Diniyev (Diakhaby dk. 69), Faruk Can Genç (Nomel dk. 46), Paixao

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yağız Dilek, Rodrigo, Hikmet Çiftçi

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Barış Ekincier (dk. 84) (Ümraniyespor), Paixao (dk. 90+3) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Glumac, Atalay Babacan, Barış Ekincier (Ümraniyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bandırmaspor) - İSTANBUL