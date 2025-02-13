Stat: Spoint İnşaat Ümraniye
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Serkan Göksu (Dk. 90+7 Yusuf Sertkaya), Hoti, Furkan Apaydın (Dk. 66 Emre Kaplan), Bardhi (Dk. 66 Barış Ekincier), Poyraz Efe Yıldırım, Soukou
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 87 Yiğit Fidan), Okan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Fatih Tultak, Loshaj (Dk. 78 Şeref Özcan), Vorobjovas (Dk. 87 Dijlan Aydın), Sambissa (Dk. 78 Cham), Yusuf Ali Özer (Dk. 83 Yunus Bahadır), Diarra, Emir Gültekin
Goller: Dk. 27 Poyraz Efe Yıldırım, Dk. 79 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 45+1 Kubilay Sönmez (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Vorobjovas (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 59 Bardhi, Dk. 90+7 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, İstanbulspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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