Ümraniyespor, İstanbulspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Ümraniyespor, İstanbulspor'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

13.02.2025 22:48
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Stat: Spoint İnşaat Ümraniye

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Serkan Göksu (Dk. 90+7 Yusuf Sertkaya), Hoti, Furkan Apaydın (Dk. 66 Emre Kaplan), Bardhi (Dk. 66 Barış Ekincier), Poyraz Efe Yıldırım, Soukou

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 87 Yiğit Fidan), Okan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Fatih Tultak, Loshaj (Dk. 78 Şeref Özcan), Vorobjovas (Dk. 87 Dijlan Aydın), Sambissa (Dk. 78 Cham), Yusuf Ali Özer (Dk. 83 Yunus Bahadır), Diarra, Emir Gültekin

Goller: Dk. 27 Poyraz Efe Yıldırım, Dk. 79 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 45+1 Kubilay Sönmez (Uğur Okulları İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Vorobjovas (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 59 Bardhi, Dk. 90+7 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor, İstanbulspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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