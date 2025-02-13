Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Haydar Avcı
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Mustafa Eser dk. 90+1), Serkan Göksu (Yusuf Sertkaya dk. 90+7), Jurgen Bardhi (Barış Ekincier dk. 66), Furkan Apaydın (Emre Kaplan dk. 66), Engjell Hoti, Cebio Soukou, Poyraz Yıldırım
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mehmet Güneş, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yiğit Fidan dk. 87), Okan Erdogan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer (Yunus Bahadır dk. 83), Modestas Vorobjovas (Dijlan Aydın dk. 87), Kubilay Sönmez, David Sambissa (Alieu Cham dk. 78), Florian Loshaj (Şeref Özcan dk. 78), Kyassou Diarra, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Tutar, Halil Yitmez, Demeaco Duhaney, Isa Dayakli
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Poyraz Yıldırım (dk. 27), Soukou (dk. 79) (Ümraniyespor), Kubilay Sönmez (dk. 45+1) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Cebio Soukou (dk. 90+5) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Bardhi, Barış Ekincier (Ümraniyespor), Modestas Vorobjovas (İstanbulspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, İstanbulspor'u Geçti - Son Dakika
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