Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniyespor Sakaryaspor'u 2-0 Yendi
08.04.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Batuhan ve Kosoko'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

30. dakikada ceza sahası sol tarafından Atalay son çizgiye inerek kale önüne yerden pasını çıkardı. Topu uzaklaştırmak isteyen Burak'ın kayarak ters dokunuşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada sağ taraftan Ali Turap'ın pasında ceza yayının önünde sırtı dönük topu alan Batuhan, rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

47. dakikada sol taraftan Batuhan ile verkaç yapıp kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Kosoko'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

63. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında müsait pozisyonda topla buluşan Benny'nin uzak direğe bekletmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

77. dakikada sol taraftan Emrecan'ın ön direğe ortasında doğrudan kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Stat: Ümraniyespor

Hakemler: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Kadir Demir

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Bardhi dk. 61), Djokanovic (Hoti dk. 71), Atalay Babacan (Yusuf Deniz Şaş dk. 80), Benny, Kosoko (Soukou dk. 81), Batuhan Çelik (Barış Ekincier dk. 80)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Talha Bartu Özdemir

Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Salih Dursun, Ruan (Zwolinski dk. 54), Emre Demir (Haydar Karataş dk. 73), Pena, Arif Kocaman (Emrecan Terzi dk. 46), Kwabena (Alparslan Demir dk. 81), Kerem Şen (Fofana dk. 54), Poyraz Yıldırım

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Doğukan Tuzcu, Mirza Cihan, Soro, Selim Kütük

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Batuhan Çelik (dk. 45+1), Kosoko (dk. 47) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:57:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ümraniyespor Sakaryaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.