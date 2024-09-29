Stat: Aktepe
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Serdar Osman Akarsu
Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun (Dk. 46 Mamadou), Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Aabid (Dk. 76 Totre), Kahraman Demirtaş, Murat Cem Akpınar, Fernando (Dk. 84 Muhammed Ertürk), Emre Demir (Dk. 83 Zagre), Mustafa Pektemek
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 75 Burak Öksüz), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Dokanovic (Dk. 85 Atalay Babacan), Soukou, Hoti, Serkan Göksu (Dk. 85 Kubilay Aktaş), Benny (Dk. 68 Jurgen Bardhi), Minchev
Goller: Dk. 14 ve 30 Soukou, Dk. 90+5 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 48 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)
Sarı kartlar : Dk. 29 Furkan Apaydın, Dk. 52 Serkan Göksu, Dk. 55 Oğuz Yıldırım, Dk. 64 Kubilay Aktaş (Yedek kulübesi) (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 59 Mamadou (Sakaryaspor)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında başkentte oynanan karşılaşmada Central Hospital Ümraniyespor, Sakaryaspor'u 3-1 yendi.
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