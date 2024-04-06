Ümraniyespor, Şanlıurfaspor\'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Egemen Savran
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu (Übeyd Adıyaman dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Emre Kaplan (Hasan Ayaroğlu dk. 72), Serkan Göksu, Cosgun Diniyev (Muhammed Mert dk. 60), Onur Ayık (Melih Okutan dk. 19), Atalay Babacan, Emrecan Bulut, Ivan Saponjic (Emre Demir dk. 46)
Yedekler: Mustafa Eser, Isaac Cofie, İlhami Siraçhan Nas, Beren Küçükbaşarık, Tiago Çukur
Teknik Sorumlu: Hüsamettin Balcı
Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Semih Karadeniz, Diogo Coelho, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt (Kadeem Harris dk. 60), Barış Gök, İshak Çakmak (Landel dk. 90+3), Amar Begic, Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 65), Emanuel Dening (Tolga Ünlü dk. 90+1), Marco Paixao (Aldair dk. 90+1)
Yedekler: Aydın Bağ, Barış Ekincier, Hüseyin Erkan, Muhammed Kiprit
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: İshak Çakmak (dk. 45+3) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Glumac, Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Harris, Coelho (Şanlıurfaspor) - İSTANBUL
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Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
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