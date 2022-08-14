11. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo ceza sahası içinde bulunan Durel Avounou ile topu buluşturdu. Avounou'nun vuruşunda kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.