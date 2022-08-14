Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

14.08.2022 20:12
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Ümraniyespor atağında Geraldo ceza sahası içinde bulunan Durel Avounou ile topu buluşturdu. Avounou'nun vuruşunda kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

34. dakika Mrsic'in pasında topla buluşan Bettaibe, ceza sahası içinde kaleci kaleci Boffin'i çalımlayamaya çalışırken meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.

36. dakikada Antalyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Haji Wright'ın yakın mesafeden kafa vuruşu üstten auta çıktı.

41. dakikada Antalyaspor atağında Alassane Ndao'nun ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Süleyman Özay xx, Murat Altan xx

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, Allyson xx, Tomislov Glumac xx, Ermir Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, Geraldo xx, Antonio Mrsic xx, Bel Durel Avounou xx, Onur Ayık xx, Adel Bettaieb xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Isaac Sackey, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz, Fatih Şanlıtürk, Del Valle, Nika Gagnidze, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx, Fedor Kdryashov xx, Güray Vural xx, Fernando xx, Soner Aydoğdu xx, Alassane Ndao xx, Luiz Adriano xx, Houssam Eddine Ghacho xx, Haji Wright xx

Yedekler: Alperen Uysal, Sherel Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Sam Larsson, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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