Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde geride kalan 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İstanbul temsilcisi, son maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, karşılaşma öncesi 2 puanla son basamakta yer alıyor.
Ümraniyespor'da Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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