Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak

08.10.2022 14:11
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde geride kalan 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İstanbul temsilcisi, son maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, karşılaşma öncesi 2 puanla son basamakta yer alıyor.

Ümraniyespor'da Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Kaynak: AA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Son Dakika
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