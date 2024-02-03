Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: \'İkinci yarıda lig zorlaşıyor\'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mağlup oldukları Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımı ayağa kaldırdık ancak lig uzun. Çok emek harcadık. Oyuncu kaybettikçe enerjimiz de düştü. İkinci yarıda lig zorlaşıyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Ümraniyespor'un 2 puanı varken buraya gelmiştik. Bugün 17. maç oldu. Sıkıntılı bir dönemde göreve başlamıştık. 22 puan koymuşuz. Devamlı oyuncu kaybediyoruz. Gidenlerin yerine oyuncu katamadık. Oturup bir değerlendirme yapmamız lazım. Takımın eksilmesi gücümüzü de azaltıyor" diye konuştu.
"İkinci yarıda lig zorlaşıyor"
Takımın son durumuyla alakalı ve transfer hamlesi olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Gürsel, "Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşmamız gerekiyor. Bu takımı ayağa kaldırdık ancak lig uzun. Çok emek harcadık. Oyuncu kaybettikçe enerjimiz de düştü. İkinci yarıda lig zorlaşıyor. Berabere kalacak oyunu belki oynadık. Belli mevkilerde topu kaleye atmak için içimizde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tekrar bu takımı nasıl ayağa kaldırırız ve takviye anlamında neler olur diye tekrar oturup konuşmamız lazım. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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