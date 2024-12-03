Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor Tuncay Şanlı ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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