Ümraniyespor Tuncay Şanlı ile Yollarını Ayırdı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL