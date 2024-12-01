Ümraniyespor ve Gençlerbirliği 3-3 Berabere - Son Dakika
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Ümraniyespor ve Gençlerbirliği 3-3 Berabere

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Gençlerbirliği golsüz tamamlandı.

01.12.2024 16:17
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Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Dk. 33 Serkan Göksu), Benny, Hoti, Soukou (Dk. 84 Mehmet Ali Büyüksayar), Barış Ekincier (Dk. 74 Jurgen Bardhi), Minchev

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Amilton (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Nalepa), Mikail Okyar (Dk. 83 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Djitte (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 41 Barış Ekincier, Dk. 71 Mustafa Eser, 90+5 Glumac (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 56 Metehan Mimaroğlu, Dk. 63 Amilton, Dk. 84 Samed Onur (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 35 Furkan Apaydın, Dk. 36 Glumac, Dk. 75 Oğuz Yıldırım, Dk. 88 Benny, Dk. 90+3 Mustafa Eser (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+3 Nalepa (Gençlerbirliği)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Gençlerbirliği 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor ve Gençlerbirliği 3-3 Berabere - Son Dakika

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