Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Djokanovic (Dk. 33 Serkan Göksu), Benny, Hoti, Soukou (Dk. 84 Mehmet Ali Büyüksayar), Barış Ekincier (Dk. 74 Jurgen Bardhi), Minchev
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Amilton (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Nalepa), Mikail Okyar (Dk. 83 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Djitte (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk. 41 Barış Ekincier, Dk. 71 Mustafa Eser, 90+5 Glumac (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 56 Metehan Mimaroğlu, Dk. 63 Amilton, Dk. 84 Samed Onur (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 35 Furkan Apaydın, Dk. 36 Glumac, Dk. 75 Oğuz Yıldırım, Dk. 88 Benny, Dk. 90+3 Mustafa Eser (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+3 Nalepa (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Gençlerbirliği 3-3 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor ve Gençlerbirliği 3-3 Berabere - Son Dakika
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