Ümraniyespor, Ziraat Kupası'nda Tur Atladi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümraniyespor, Ziraat Kupası'nda Tur Atladi

Ümraniyespor, Ziraat Kupası\'nda Tur Atladi

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Isparta 32 Spor'u 3-2 yenerek bir üst tura geçti.

05.12.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Azad İlhan, Mehmet Dura

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi, Batuhan Arıcı (Muhammet Karasu dk. 88), Atalay Babacan (Yunus Emre Yılmaz dk. 88), Barış Ekincier (Mehmet Ali Büyüksayar dk 64), Furkan Apaydın, Batuhan Çelik

Yedekler: Onur Yıldırım, Tomislav Glumac, Engjell Hoti, Benny, Georgi Minchev, Emirhan Balarısı, Talha Bartu Özdemir

Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Halil Duman (Yiğithan Güveli dk. 73), İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Caner Koca (Vedat Bora dk. 73), Zihni Temelci, Abdulkerim Canlı, Efe Can Saçıkara, Kaan Öztürk (Kubilay Yılmaz dk. 64), Ahmet Karademir (Muhlis İstemi dk. 64), Bora Taşdemir (Fırat Aras dk. 64)

Yedekler: Batuhan Enes Yıldızdağı, Furkan Uludaş, Aytuğ Kömeç, İlhan Doğanay, Muhammet Alphan

Teknik Direktör: Koray Palaz

Goller: Batuhan Çelik (dk. 45+1), Batuhan Arıcı (dk. 69), Jurgen Bardhi (dk. 84) (Ümraniyespor), Caner Koca (dk. 6), Vedat Bora (80) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Furkan Apaydın (Ümraniyespor), Abdulkerim Canlı (Isparta 32 Spor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Isparta, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Ziraat Kupası'nda Tur Atladi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
21:16 Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
21:01 Suriye’de kritik gelişme Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi Suriye'de kritik gelişme! Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 17:00:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniyespor, Ziraat Kupası'nda Tur Atladi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.