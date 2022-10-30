Kartın rengi tepki topladı! VAR, Beşiktaş taraftarının sinirlerini bozdu

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Ümraniyespor'u konuk ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarları sinirlendiren tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

GERALDO'YA SARI KART ÇIKTI

Mücadelenin 14. dakikasında Ümraniyesporlu Geraldo, topu kendisinden kapan Dele Alli'ye sert bir müdahalede bulundu. Bunun üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Geraldo'ya sarı kart gösterdi.

TARAFTAR KIRMIZI İSTEDİ

Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Numanoğlu'na tepki gösterdi. Beşiktaşlılar ayrıca pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmamasına da anlam veremedi.