Umudunu kaybetmeyen sporcuların günleri kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Çaycuma TOGA Spor Kulübü, 3 Aralık dünya engelliler günü dolayısıyla sporcuları için pasta kestiler.

Çaycuma Toga Spor Kulübü Başkanı Avukat Dilek Keleş, As Başkan Avukat Mustafa Verimbaş, Antrenör Kadir Bölükcü ve Badminton Antrenörü Fatih Akar, Taekwondo branşında 4 sporcu ve Badminton branşında 1 Sporcu olmak üzere 5 sporcuların heyecanlarına ortak oldular, pasta keserek günlerini kutladılar.

Toga Spor Kulübü Başkanı Avukat Dilek Keleş, duygularını şu şekilde dile getirdi; "Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için büyük gayret göstermeliyiz. Umudunu kaybetmeyen öğrencilerimizi tebrik ederiz. Önemli olan engelli olmak değil, engelli kalplere sahip olmamaktır" dedi.

Güzel bir gün geçiren öğrenciler, kulüp yöneticilerine teşekkür ettiler. - ZONGULDAK