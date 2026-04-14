Umut Nayir Trabzonspor'da Bekleneni Veremedi

14.04.2026 11:50
Umut Nayir, Trabzonspor'da 10 haftada sadece 178 dakika forma giydi ve gol katkısı sağlayamadı.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Umut Nayir, Trendyol Süper Lig'deki 10 haftalık sürede sadece 178 dakika forma şansı buldu.

Bu sezon TÜMOSAN Konyaspor formasıyla ligin ilk 19 karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 1671 dakika süre alarak rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Ardından bordo-mavili takıma transfer olan Umut Nayir, fazla forma şansı bulamazken yeni takımına gol katkısı da sağlayamadı.

Yedek kulübesinde oturdu

Umut Nayir, ligin son 10 haftasında sadece ikas Eyüpspor maçında olmak üzere 1 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken ilk 45 dakika görev yaptı.

Bordo-mavili formayla 10 haftalık sürede 178 dakika forma giyen Umut, sadece Samsunspor maçında verdiği pasla gole katkı sağladı.

Forma giydiği maçlar

Trabzonspor'da ligin 20. haftasındaki Hesap.com Antalyaspor maçıyla forma giymeye başlayarak 21 dakika süre alan bordo-mavili futbolcu, 21. haftadaki Samsunspor karşılaşmasında 18 dakika, 22. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde 26 ve 23. haftadaki Gaziantep FK maçında 24 dakika görev aldı.

Ligin 24. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında oyuna dahil edilmeyen Umut Nayir, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında 14, 26. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında 15, 27. haftadaki ikas Eyüpspor karşılaşmasında 45 dakika, 28. haftadaki Galatasaray maçında 2, en son Corendon Alanyaspor maçında ise 13 dakika görev yaptı.

Umut Nayir, en son oynanan Corendon Alanyaspor maçında 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Paul Onuachu'nun sakatlığında ilk 11'de tercih edilmedi.

Kaynak: AA

12:18
