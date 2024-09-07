Umut Ünlü Paralimpik Oyunlarda Altın Madalya Kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında mücadele eden milli sporcu Umut Ünlü, gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanmayı başardı. Bu başarı, Türkiye'nin paralimpik sporundaki önemli bir adımını daha simgeliyor ve Umut'un azmi ve sıkı çalışmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor.
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8.09.2024 01:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: Umut Ünlü Paralimpik Oyunlarda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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