ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de tamamlandı - Son Dakika
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ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de tamamlandı

ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası Kırşehir\'de tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de düzenlendi. Şampiyonaya 52 üniversiteden 500'e yakın sporcu ve antrenör katıldı. Şampiyonayı değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, farklı kent ve üniversitelerden gelen gençleri Kırşehir'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dereceye giren sporcular da açıklandı.

25.04.2024 14:24
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 52 üniversiteden 500'e yakın sporcu ve antrenör katıldı.

Şampiyonayı değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, farklı kent ve üniversitelerden gelen gençleri Kırşehir'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sakatlık olmadan, sorunsuz ve en iyi şekilde şampiyonayı tamamladıklarını vurgulayan Şahin, sporcu ve beraberindeki antrenörlerin kentteki tarihi turistik ve kültürel alanları gezdiklerini, Kırşehir'den güzel hatıralarla ayrıldıklarını ifade etti.

Dereceye girenler

Şampiyonada, erkekler kategorisinde takım kata kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi, takım kumitede ise Marmara Üniversitesi birinci oldu.

60 kilogram erkeklerde Mert Halıcı, 67 kilogramda Hamza Ahmetovic, 75 kilogramda Ömer Faruk Yürür, 84 kilogramda Muratcan Deniz, 84+ kilogramda Samed Gök, erkekler katada da Mehmet Batuhan Özdemir birinciliği elde etti.

Kadınlar kategorisinde takım katada Afyon Kocatepe Üniversitesi, takım kumitede Manisa Celal Bayar Üniversitesi birinci olurken, 50 kilogramda Rabia Çalış, 55 kilogramda Aleyna Akbaş, 61 kilogramda Aysima Karakaya, 68 kilogramda Sudenur Aksoy, 68+ kilogramda Zeyna Gaballa, kadınlar katada da Damla Su Türemen ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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