ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları Eskişehir\'de Başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Açılışa ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, ESOGÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Timuçin Doğan ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy da katıldı. 13 Aralık tarihine kadar ESOGÜ ev sahipliğinde devam edecek olan müsabakalar; ESOGÜ, Anadolu Üniversitesi, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kadın ve erkek voleybol takımlarının katılımları ile gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR