ÜNİLİG Yaz SporFest Şampiyonaları Tamamlandı - Son Dakika
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ÜNİLİG Yaz SporFest Şampiyonaları Tamamlandı

22.06.2026 15:51
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Antalya ve Samsun'da ÜNİLİG Yaz SporFest'i başarıyla düzenledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamında Antalya ve Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonaları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarda binlerce üniversiteli sporcu mücadele etti.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da voleybol, tenis, triatlon, halk dansları ve plaj voleybolu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun'da ise hentbol, bowling ve salon okçuluğu müsabakaları gerçekleştirildi.

Şampiyonalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Yaz SporFest, Mersin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 22-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek basketbol, yüzme ve atıcılık Türkiye şampiyonaları ile devam edecek.

Organizasyonun son etabı ise 2-5 Temmuz'da Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ÜNİLİG Yaz SporFest Şampiyonaları Tamamlandı - Son Dakika

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