Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Çok gururluyum

Union Saint- Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe karşısında güzel oynadıklarını belirterek, "Çok gururluyum. Galibiyetle veda etmiş olduk. Ben takımımın kapasitesinin farkındayım. Çok gururluyum" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0'lık yenilgiyle kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Union SG Teknik Direktörü Alexander Blessin, "Oyuncularım çok açtı bunu sahada belli ettik. Çok güzel oynadık. Çok gururluyum. Galibiyetle veda etmiş olduk. İnsanlar bana çok sorular soruyor takımının performansıyla ilgili, açıkçası umurumda bile değil. Ben takımımın kapasitesinin farkındayım. Çok gururluyum. Bu yüzden oyuncularımı hep koruyacağım ve korumaya devam edeceğim. Bugün bir gol bulduk. Daha başarılı olabilirdik. Sonuçta Fenerbahçe'nin stadından galibiyetle ayrıldık ve böyle veda ettik" diye konuştu.
"Kaptan olmak onu motive ediyor"
Charles Vanhoutte'in performansıyla ilgili soruya Blessin, "Çok zeki bir tek kalede oynamaz, bir de golcü olarak oynamaz. Doğru kararlar alıyor. İkili mücadeleleri genelde kazanıyor. Kaptan olmak onu ekstra motive ediyor. Bu galibiyetten ötürü takıma bir pizza ısmarlayacaktır. Kendisini tebrik ediyorum" yanıtını verdi.
"Gol yemeden maçı tamamladığımız için mutluyum"
Fenerbahçe'nin çok kaliteli hücum oyuncuları olduğunu belirten Blessin, şöyle konuştu:
"Kolektif bir oyunla 70-80 gol atmış bir Fenerbahçe'ye karşı bunu tamamlamak büyük bir başarı. Batshuayi gibi kaliteli forvetleri var. Gol yemeden maçı tamamladık. Bu yüzden ayrı bir mutluluğum var."
"Başarılı olduğumuzu düşünüyorum"
Takımın genel performansıyla ilgili Belçikalı teknik adam, "Her maçtan sonra üzerinde koyarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Geçen hafta Fenerbahçe maçında sorunlar yaşadık. Bunu biliyoruz. Bu benim Avrupa'daki ilk deneyimim. Aslında çok mutluyum. Gayet başarılı olduğumuzu düşüyorum. İleride daha iyi performanslar elde edeceğimizi düşünüyorum. Muhteşem bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Eskiden Leipzig'in gençlerini çalıştırdığımda hayalini kurduğum şeyin parçası oldum. İlerleyeceğimin, kapasitemin farkındayım" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL
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Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmayı başaran Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yayınlanan mesajda, Fenerbahçe'ye başarılar dilenirken, ülke puanına yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür edildi.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
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