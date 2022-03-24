Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi

24.03.2022 13:33
Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 'Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları' sona erdi.

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 'Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları' sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından desteklenen 'Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları' sona erdi. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, Fırat Üniversitesi birinci, Gümüşhane Üniversitesi ikinci, Atatürk Üniversitesi üçüncü, Kafkas Üniversitesi ise dördüncü oldu.

Toplam 4 üniversitenin erkek takımları olmak üzere 80 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu tarafından kupaları takdim edildi. - ELAZIĞ

Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi
Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi

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Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Elazığ'da başladı Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaları Elazığ'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Fırat Üniversitesi, Üniversiteler, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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