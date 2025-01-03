Ünlü astrolog Fenerbahçe\'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı

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Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, Astrolog Can Aydoğmuş canlı yayında dikkat çeken bir kehanette bulundu.

"FENERBAHÇE 2026 YILINDA ŞAMPİYON"

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olacağı yılı söyleyen Aydoğmuş, "Fenerbahçe, 2026 yılı itibarıyla yükselişe geçecek ve çok iyi bir döneme girecek. Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak" dedi.

DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Can Aydoğmuş, 2018 yılında Fenerbahçe'nin 2025 yılından itibaren yükselişe geçeceğini iddia ettiği videoyla da sosyal medyada gündem olmuştu.