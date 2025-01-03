Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı

Geniş Video İzle

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı canlı yayında açıkladı. Aydoğmuş'a göre Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak.

03.01.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, Astrolog Can Aydoğmuş canlı yayında dikkat çeken bir kehanette bulundu.

"FENERBAHÇE 2026 YILINDA ŞAMPİYON"

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olacağı yılı söyleyen Aydoğmuş, "Fenerbahçe, 2026 yılı itibarıyla yükselişe geçecek ve çok iyi bir döneme girecek. Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak" dedi.

DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Can Aydoğmuş, 2018 yılında Fenerbahçe'nin 2025 yılından itibaren yükselişe geçeceğini iddia ettiği videoyla da sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü astrolog Fenerbahçe\'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı

Fenerbahçe, Astroloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ BU LİGE AMBARGO KOYACAK NE İÇİYORSUNUZ SİZ OĞLUM 3 51 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    Bu seneyi gözden çıkartmışlar, umutlar seneye demiş.. 25 1 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    yone cikti bir ali koc daha ???? 19 1 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    bok olur 12 1 Yanıtla
  • kanki kanki:
    Fener Koyyımda Kendine Gel 10 1 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL:
    me astroloğu, böyle bir bilim yok, uyduruk kaydırık şeyler, cinci hocalar bunlardan daha gerçekçi 8 1 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Ferhat insanlar sana küfür ediyordu neden diyordum şimdi anlıyorum ne alaka Beşiktaş 8 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat ne içiyorsun sen ? 5 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu senede 1 2 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Ali Koç'la mı Ali Koç'suz mu? ?? 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.