Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, Astrolog Can Aydoğmuş canlı yayında dikkat çeken bir kehanette bulundu.
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olacağı yılı söyleyen Aydoğmuş, "Fenerbahçe, 2026 yılı itibarıyla yükselişe geçecek ve çok iyi bir döneme girecek. Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak" dedi.
Can Aydoğmuş, 2018 yılında Fenerbahçe'nin 2025 yılından itibaren yükselişe geçeceğini iddia ettiği videoyla da sosyal medyada gündem olmuştu.
Son Dakika › Spor › Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı - Son Dakika
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