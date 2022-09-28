Çocukluk hayalı olan uzun yol şoförlüğünü yapacağı iddia edilmişti! Ünlü basketbolcudan şaşırtan karar - Son Dakika
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Çocukluk hayalı olan uzun yol şoförlüğünü yapacağı iddia edilmişti! Ünlü basketbolcudan şaşırtan karar

28.09.2022 11:35

Ünlü basketbolcu Miroslav Raduljica, Sırp ekibi Kızılyıldız ile Avrupa'ya geri dönüyor. Yakın zamanda ortaya atılan iddialara göre çocukluk hayalini gerçekleştirmek için uzun yol şoförlüğü yapmaya karar veren Raduljica, Kızılyıldız'ın sözleşme teklifini imzalayarak Avrupa'ya geri dönecek.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre 2.13 boyundaki Sırp pivot, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için basketbola ara vereceği belirtilmişti. Ancak Raduljica son hamlesiyle bu kararından vazgeçmiş görünüyor.

KIZILYILDIZ'IN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Milli basketbolcu Raduljica, ülkesinin takımı Kızılyıldız'ın sunduğu teklifi kabul ettiği ifade edildi. Sırp pivot, Kızılyıldız'a imza atması halinde 5 yıl aradan sonra Avrupa'ya geri dönecek.

ABD TURNESİNE ÇIKACAKTI

Yakın zamanda çıkan haberlere göre Sırp pivot YU Grupa adlı rock grubuyla birlikte ABD turnesine çıkacağı ve yolculukta grubun karavanının şoförlüğünü yapacağı ifade edilmişti.

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Son Dakika Spor Çocukluk hayalı olan uzun yol şoförlüğünü yapacağı iddia edilmişti! Ünlü basketbolcudan şaşırtan karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocukluk hayalı olan uzun yol şoförlüğünü yapacağı iddia edilmişti! Ünlü basketbolcudan şaşırtan karar - Son Dakika
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