Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo\'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış

Geride kalan sezonda Suudi Arabistan ekibi Al Riyadh'ta forma giyen Mohamed Konate, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mohamed Konate, takımının Al Nassr ile oynadığı maçta Cristiano Ronaldo ile olan karşılaşmasına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

''UZUN BİR SÜRE ELİMİ YIKAMADIM''

Maç anında Ronaldo ile yaşadığı bir anı anlatan Konate, sürpriz bir itirafta bulunarak, "Maç anında o karşımdaydı. Yanına gidip 'Sana karşı oynamak inanılmaz!' dedim. Koluma dokundu ve 'Maç için iyi şanslar' dedi." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Konate, ''Çocukluğumdan beri onu izliyorum ve ona karşı oynamak çok güzeldi. Tokalaştıktan sonra uzun bir süre elimi yıkamadım. Ronaldo ile tokalaşmıştım. Gerçekten harikaydı. Onda en çok hoşuma giden şey her zaman kazanmak istemesi. Tutkusu çok yüksek.'' şeklinde konuştu.