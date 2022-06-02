Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı - Son Dakika
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Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı

02.06.2022 18:31

33 yaşındaki İngiliz futbolcu Andy Carroll'ın iki gün önce Dubai'de iki kadınla otel odasında çekildiği görüntüler büyük ses getirdi. Bu olay sonrası nişanlısı ve üç çocuğunun annesi olan Billi Mucklow'ın ne diyeceği merak konusu oldu. Mucklow, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Carroll'ı çok sevdiğini ve ondan vazgeçmeyeceğini söyledi.

İngiliz futbolcu Andy Carroll bir skandala imza attı. İki gün önce Dubai'de iki kadınla otel odasında çekilen fotoğraflarının The Sun gazetesi tarafından yayınlanmasından sonra gözler Andy'nin üç çocuğunun annesi olan nişanlısı 34 yaşındaki Billi Mucklow'a çevrildi.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Skandalın ortaya çıkmasından sonra annesi ile alışverişte görüntülenen Billi Mucklow'un nişan yüzüğünü çıkardığı görüldü. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Billi'nin ailesinin ve yakın arkadaşlarının düğünü erteleme ısrarlarına rağmen Andy'i çok sevdiğini söylediğini ve Cumartesi günü evleneceğini belirtti.

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EVİ TERKETTİ

Haberde ayrıca düğün için tüm hazırlıkların yapıldığını, Billi'nin bu durum ile yüzleşip yoluna devam etmeye karar verdiği aktarıldı. Ailesi ve yakın arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen düğünü ertelemeyen Billi'yi seven bazı arkadaşları ise verdiği bu karara destek verdi. Skandal sonrası Billi, Andy ile Essex'de yaşadığı 5 milyon sterlin değerindeki evi bırakıp ailesinin yanına gitti.

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Andy Carroll ve Billi Mucklow
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Andy Carroll, Dubai, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı - Son Dakika
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