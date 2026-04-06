Ünlü isim 1992 model aracıyla yol aldı! Görenler bir daha baktı

Basketbol dünyasının yaşayan efsanesi Michael Jordan, Chicago sokaklarında nostalji rüzgarları estirdi. Ünlü yıldız, 1992 model "MJ" plakalı Ferrari 512 TR aracıyla objektiflere yansıdı.
90’lı yıllarda parkelerin tozunu attıran Michael Jordan zamana meydan okumaya devam ediyor. Jordan, geçtiğimiz günlerde şahsi koleksiyonunun en değerli parçalarından biri olan Ferrari 512 TR ile bir mekanın önünde görüntülendi. Aracını park edip mekana giriş yapan Jordan'ın aracı dikkat çekti. Siyah rengi ve kusursuz görünüşüyle objektiflere yansıyan araç, üzerinde taşıdığı özel "MJ" plakasıyla adeta bir koleksiyon parçası olduğunu kanıtladı.
0'dan 100'e 4.4 saniyede çıkan ve saatte maksimum 314 km hız yapabilen bu araç, efsane basketbolcunun hayranlarının kısa süre içerisinde büyük ilgisini çekti.
