Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

03.02.2026 10:16
İsmail Baki'nin Erman Toroğlu taklidi sırasında Toroğlu'nun stüdyoya girmesi programa damga vurdu; ünlü yorumcu taklidi beğendiğini açıkladı.

Komedyen İsmail Baki'nin konuk olduğu programda yaşanan sürpriz anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. Erman Toroğlu taklidi yapan Baki'ye, program sırasında beklenmedik bir baskın geldi.

TAKLİT YAPARKEN KARŞISINDA GÖRDÜ

İsmail Baki, Yasemin'in Penceresi programında sergilediği taklitlerle dikkat çekti. Baki, yıllar önce Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu'nun sunduğu Maraton programındaki diyalogları canlandırdığı sırada, Erman Toroğlu stüdyoya girerek yayına dahil oldu. Bu anlar stüdyoda hem şaşkınlık hem de kahkaha yarattı.

"ÇOK GÜLDÜM" DEDİ

Erman Toroğlu, İsmail Baki'nin kendisi için yaptığı taklitleri daha önce de izlediğini ve çok güldüğünü söyledi. Toroğlu'nun yanında bir kez daha taklit yapan Baki, izleyicilerden alkış aldı.

HACIOSMANOĞLU DETAYI DA GELDİ

Programda konuşan İsmail Baki, İbrahim Hacıosmanoğlu taklidinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildiğini anlattı. Baki, Hacıosmanoğlu'nun kendisini Riva'da ağırladığını ve taklidinden memnun kaldığını ifade etti.

Erman Toroğlu, İsmail Baki, Spor, Son Dakika

  • Murat Çil Murat Çil:
    kendini komedyen sanan zavallının biri 0 2 Yanıtla
