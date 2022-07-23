Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!

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Barcelona, forma satış rekoru kırdı. Lewandowski, Raphinha gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren ve forma tanıtımında ünlü manken Evgeniya Lvovna ile çalışan Barcelona rekora koştu.

TARAFTARLAR TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Evgeniya Lvovna'nın forma tanıtımında yer almasından sonra Instagram takipçi sayısında çok net bir artış görüldü. Büyük beğeni toplayan ünlü manken, Barcelona'nın formalarının kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşmasında büyük rol oynadı.