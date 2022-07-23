Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı! - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!

23.07.2022 12:16

Barcelona, forma satışlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı formalarda satış rekoru kırıldı. Tanıtım fotoğrafları da kısa sürede dikkat çekti.

Barcelona, forma satış rekoru kırdı. Lewandowski, Raphinha gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren ve forma tanıtımında ünlü manken Evgeniya Lvovna ile çalışan Barcelona rekora koştu.

Barcelona'nın yeni sezon formasını ünlü manken Lvovna tanıttı, satış rekorları kırıldı

TARAFTARLAR TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Evgeniya Lvovna'nın forma tanıtımında yer almasından sonra Instagram takipçi sayısında çok net bir artış görüldü. Büyük beğeni toplayan ünlü manken, Barcelona'nın formalarının kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşmasında büyük rol oynadı.

Barcelona'nın yeni sezon formasını ünlü manken Lvovna tanıttı, satış rekorları kırıldı
Barcelona'nın yeni sezon formasını ünlü manken Lvovna tanıttı, satış rekorları kırıldı
YORUMLAR
500
Çin'in Henan Eyaletinde Yaz Tahıl Üretimi Rekor Kırdı Çin'in Henan Eyaletinde Yaz Tahıl Üretimi Rekor Kırdı Çin'in Xiamen Kentinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Rekor Kırdı Çin'in Xiamen Kentinin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Rekor Kırdı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı! - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
12:00 Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı
11:54 860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:19 Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 12:30:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement