Ünlü Organizatör Kürşat Şahin, Loca Fight Kick Box gecelerini Bakü'ye taşıyor

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da gerçekleştirilen ve dünyanın önde gelen sporcularının yanısıra önemli şampiyonluklara imza atmış Türk sporcuların da katıldığı Loca Fight Clup Kick Box gecesi büyük ses getirmişti. İstanbul karşılaşmalarının büyük ses getirdiği organizasyon şimdi Kürşat Şahin tarafından uluslararası arenaya taşınıyor. Ünlü Organizatör Kürşat Şahin Temmuz ayında Azerbaycan'da düzenlenecek Loca Fight Clup Kick Box gecesinde birçok ünlü sporcuyu karşı karşıya getirecek. Gecede ünlü oyuncu Burak Özçivit de sporculara destek vermek amacıyla yer alacak.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de birçok şehirde gerçekleştirdiği kick box karşılaşmaları ile adından söz ettiren Organizatör Kürşat Şahin, şimdi uluslararası arenada organizasyon düzenliyor. Türkiye'nin önemli şehirlerinde gerçekleştirilen Loca Fight Clup Kick Box Geceleri Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye taşınıyor. Organizatör Kürşat şahin tarafından gerçekleştirilecek olan Loca Fight Club Kick Box organizasyonu Bakü'de 2 Temmuz'da düzenlenecek. Bakü'de yapılacak olan gecede hem Türkiye'den Bakü'ye gelen 4 sporcu hem de Azerbaycanlı 4 sporcu bir araya gelerek takım oluşturacak ve 8 yabancı sporcuya karşı mücadele edecek. Azeri ve Türk sporcuların aynı takımda yer alacağı Bakü'de gerçekleştirilecek olan ilk organizasyon olacak. Azerbaycanlı sporcuların arasında Bahram Recepzade ve Nehir Recepzade çift olarak ringde bir ilk olarak yer alacak.

Ünlü organizatör Kürşat Şahin dünyaya mesaj vermek amacında olduklarını dile getirerek, "Azerbayncanlı ve Türkiyeli 8 çılgın sporcu dünyaya karşı ringe çıkacak. Avrupalı 8 yabancı sporcu ile karşı karşıya gelecek. ABD'nin Rambo filmleri propagandası ile büyüyen nesiller Türk'ün gerçek gücünü görecekler, dünyaya bu mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Türkiye'den Adem Bozkurt Genç, Yakup Çelik, son zamanların parlayan yıldızı Ali Kelat ve İtalya'da dünya şampiyonu olan ringin sultanı Zehra Doğan 2 Temmuz'da Bakü'de ringe çıkacak.

Gecenin asıl süprizi ise Kuruluş Osmanlı dizisinin başrol oyuncusu ünlü oyuncu Burak Özçivit, Bakü'ye gelerek sporculara destek verecek olması. 2 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan gecede Kürşat Şahin resmi olarak 39. kick box organizasyonuna imza atacak. Organizasyon aynı anda Türkiye'nin yanısıra 120 ülkede canlı yayınlanacak. - İSTANBUL