Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak

Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
17.08.2025 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar bir araya geldi. Yıldız futbolcu, Şahan Gökbakar'dan filmde bir rol istedi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündem olmaya devam ediyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Osimhen, Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar ile bir araya geldi.

'BANA FİLMLERDE ROL VERECEK MİSİN?'

Şahan Gökbakar ile çekilen fotoğrafın ardından Osimhen, Şahan Gökbakar'a dönerek "Bana filmlerinde rol verecek misin?" sorusunu sordu. Şahan Gökbakar ise Osimhen'e "Tabii ki verceğim" cevabını verdi.Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?" şeklindeki paylaşımı, akıllara "Victor Osimhen, Recep İvedik 8'de rol alacak mı?" sorularını getirdi.

Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak

Şahan Gökbakar, Victor Osimhen, Galatasaray, Sinema, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı
Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi
Galatasaray’ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası
Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 23:49:22. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.