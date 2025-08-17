Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündem olmaya devam ediyor.
Osimhen, Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar ile bir araya geldi.
Şahan Gökbakar ile çekilen fotoğrafın ardından Osimhen, Şahan Gökbakar'a dönerek "Bana filmlerinde rol verecek misin?" sorusunu sordu. Şahan Gökbakar ise Osimhen'e "Tabii ki verceğim" cevabını verdi.Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?" şeklindeki paylaşımı, akıllara "Victor Osimhen, Recep İvedik 8'de rol alacak mı?" sorularını getirdi.
Son Dakika › Spor › Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak - Son Dakika
