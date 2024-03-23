Ünlü rallici Işık, kaza hakkında konuştu: 'Sanki bir el bir anda çevirdi arabayı' - Son Dakika
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Spor

Ünlü rallici Işık, kaza hakkında konuştu: 'Sanki bir el bir anda çevirdi arabayı'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra yarışlara dönen ünlü rallici Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yarışta toplamda 16 araç yarış dışı kaldı. Işık, yaşadığı kaza hakkında 'Süratim yoktu, sanki bir el bir anda arabayı çevirdi' dedi. Işık, aracının tamiri için en az bir ay daha yarışamayacağını belirtti.

23.03.2024 21:42  Güncelleme: 21:44
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- Ünlü rallici Işık yaptığı kaza ile ilgili konuştu

"Sanki bir el bir anda çevirdi arabayı"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan Ege Rallisi'nde, 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı ise cep telefonu kameralarınca hem de araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Rallide Volkan Işık ile birlikte 16 araç yarış dışı kaldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Ege Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünkü seremoni startı ile başladı. 64 ralli aracı ve 20 klasik otomobilin katıldığı rallinin, ikinci gününde ise Bayır etabı gerçekleştirildi. En zorlu parkurlardan biri olan 10 kilometrelik bayır etabında ise 2 kaza ve 14 teknik arıza yaşayan araçlardan 16'sı yarış dışı kaldı. Yarışçılar bu sabah çekişmeli başlayan yarışlarda 7,15 kilometrelik etapla başlayıp 16,90 kilometrelik yarışıyla devam ederek, mücadeleyi 10 kilometrelik bayır etabıyla bitirdiler.

"Dördüncü vitese bile geçmedim, daha süratim de yoktu"

12 yıl aradan sonra tekrar yeni aracıyla Ege Rallisi ile pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık ve co-pilot Vedat Bostancı, virajı alamayarak kaza yaptı. Kazadan sonra kaldığı otele gelen ünlü pilot Işık yaşadığı kazayı, "Viraja girmeden koptu. Hazırda değilim, bir şeye vurmadık. Tozdan uzağım. Yani bu kadar kopması ve kontrol edilememesi garip. Süratim de yok. Zaten daha U dönüşünden yeni çıkmışım. Dördüncü vitese bile geçmedim, daha süratim de yoktu" şeklinde anlattı.

"Arabaya da suç bulmak istemiyorum ama bir tuhaflık var"

Volkan Işık ayrıca bu yarışta ilk defa kullandığı araçta yaptığı kaza ile ilgili ise "Arabayı sevdim ama hassas yerleri var. Esasında ayar yapamadım ben. Birinci etapta çok savrulduk, arkasını tutamadım. İkinci etap hiç gidemedik. Bir de lastik patlattık sonunda. Yani arkasını tutamadım, bu etabın başında biraz arkasını sertleştirdim. Baktım daha iyi ve etabın o bölümüne kadar hiçbir sıkıntım kalmadı arabayla ilgili. Daha rahat kullanıyordum. Diğer 1. ve 2. etapta çok savruluyordum. Bunu anlayamadım. Tabii şimdi arabaya da suç bulmak istemiyorum ama bir tuhaflık var. Ben çünkü geç kalınca o sağa U'da, biraz fazla tuttum el frenini. Çektim ve tuttum. Koptu ve geri gelmedi. Daha viraja gelemeden oluyor. Ben tutarım o süratle onu ama hiç anlamadım sanki bir el bir anda çevirdi arabayı" dedi.

Ege Rallisi yarışının ikinci gününde üçüncü etapta kaza yapan Volkan Işık, "En az bir ay daha yarışamam arabanın tamiri ve teknik detaylarının yapılması gerek" diyerek 1 ay daha pistlerden uzak kalacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ünlü rallici Işık, kaza hakkında konuştu: 'Sanki bir el bir anda çevirdi arabayı' - Son Dakika

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