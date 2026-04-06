Şampiyonlar Ligi yayınlarının dikkat çeken sunucularından Eva Murati, sosyal medyada kendisine yapılan yoruma verdiği yanıtla gündem oldu. Güzel ve bakımlı sunucu, takipçisinin sözlerine kayıtsız kalmadı.
Bir Instagram kullanıcısının “Genellikle bu bölümü atlıyorum” şeklindeki yorumu kısa sürede dikkat çekti. Murati ise bu ifadeye gecikmeden yanıt verdi.
Ünlü sunucu, söz konusu yoruma “Kızlar da genellikle seni atlıyor” diyerek karşılık verdi. Murati’nin bu cevabı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba - Son Dakika
